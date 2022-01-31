mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе зафиксировали три случая схода наледи и снега

31 января 13:24
Фото: 1MI
В результате схода наледи пострадала одна женщина, двое автомобилей получили механические повреждения.

Сегодня, 31 января, в Уфе произошло три случая схода наледи и снега. Об этом сообщили в Управлении Гражданской Защиты города.

Известно, что в ЕДДС поступило три сообщения о подобных случаях, в результате которых пострадала пенсионерка и два автомобиля.

В частности, на улице Кремлевская, 55 на женщину упала наледь с козырька балкона на пятом этаже. В результате пострадала пенсионерка 1953 года рождения. Ее осмотрели врачи, но от госпитализации женщина отказалась.

Также были зафиксированы случаи схода наледи на улицах Ферина, 24 к. 3 и Фронтовых Бригад, 3. Известно, что двое автомобилей получили механические повреждения, пострадавших людей нет.

Управление Гражданской защиты предупреждает о том, что в период выпадения осадков и потепления на улице необходимо избегать нахождения рядом с домами. Если вы заметили на крыше здания наледь или снег, который может представлять опасность, сообщите об этом в ЕДДС города Уфы по телефону 279-90-00, либо по номеру 112.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48