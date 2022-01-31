В Башкирии экс-директора школы условно осудили за мошенничество на 790 тысяч рублей

В надзорном ведомстве рассказали о приговоре, который вынесли уже бывшему директору школы в Уфимском районе. За мошенничество на сумму 790 тысяч рублей уфимский райсуд приговорил экс-директора к 4 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года 6 месяцев. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.