В Башкирии 459 подростков вакцинировались от коронавируса

Он отдельно отметил, что в данный момент основная нагрузка ложится на поликлиники т. к. преимущественно лечение от ковида проходит дома. Для этого власти решили увеличить режим работы поликлиник с 7:30 до 22:00 с понедельника по воскресенье включительно.