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В Башкирии 459 подростков вакцинировались от коронавируса

29 января 14:09
Глава Башкирии провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Во врем своего доклада министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал о ходе вакцинации подростков. Известно, что на данный момент прививку от коронавируса сделали 459 подростков.

Сегодня, 29 января, глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На заседании озвучили цифры о росте заболеваемости ковидом в регионе.

— Мы фиксируем 40-процентный рост за минувшую неделю, — сказал министр здравоохранения Максим Забелин.

Он отдельно отметил, что в данный момент основная нагрузка ложится на поликлиники т. к. преимущественно лечение от ковида проходит дома. Для этого власти решили увеличить режим работы поликлиник с 7:30 до 22:00 с понедельника по воскресенье включительно.

Кроме того, на совещании Забелин озвучил первые цифры по вакцинации подросток. По данным минздрава Башкирии, на 28 января, в республики прививку «Спутник-М» сделали 459 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

— Как показывает практика, вакцинированные легче переносят новый штамм «омикрон», а доля заболевших после прививки — не более четырёх процентов, — пояснил Максим Забелин.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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