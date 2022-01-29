Каждый девятый ФАП в Башкирии закрылся из-за нехватки фельдшеров

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что с 2019 по 2020 год в регионе были простроены ФАПы в деревнях и селах, но на данный момент некоторые пункты прекратили свою работу из-за нехватки сотрудников. Он также отметил, что через месяц власти проверят пункты на наличие кадров и посмотрят графики приема местных жителей. За это время, по словам главы региона, ФАПы должны быть полностью укомплектованы сотрудниками.