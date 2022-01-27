В Башкирии зачислять детей в школы и детские сады будут по новым правилам

Депутаты Башкирии приняли в первом чтении поправки к закону о праве преимущественного зачисления детей в школы и сады. Известно, что изменения относятся к статье 54 Семейного Кодекса РБ. За принятие поправок проголосовали 89 депутатов, решение было принято единогласно.
Зампред Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов в РБ Милана Скоробогатова отметила, что на данный момент правом преимущественного зачисления могут воспользоваться дети, у которых братья или сестры учатся в выбранном учреждении. Но при этом закон не позволял ранее воспользоваться этим правом тем родственникам, которые прописаны в разных местах. Согласно новым поправкам к закону, такое ограничение будет отменено.
Ранее сообщалось о том, что такое право распространяется не только на полнородных братьев и сестер, но и на тех, у кого есть один общий родитель.