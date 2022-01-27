В Башкирии ввели карантин из-за впервые выявленной африканской чумы свиней

26 января Радий Хабиров подписал указ о введении карантина на территориях Аургазинского и Стерлитамакского районов и города Стерлитамак. На вышеуказанных территориях уже установлены ограничительные мероприятия из-за вспышки африканской чумы свиней, впервые выявленной на территории Башкирии..
По угрозой, а значит и на карантине оказались населенные пункты Муравей, Восточный, села Асаво-Зубово, Буриказганово, Кармаскалы, Новое Барятино, Рощинский, Старое Барятино, Талачево, Стерлитамакского района.
В данных населенных пунктах временно запрещен вывоз, реализация свиней и свиных мясопродуктов непромышленного изготовления; вывоз отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, проведение сельскохозяйственных ярмарок.
Ранее Mkset сообщал, что в трех поселках, которые располагаются в радиусе пяти километров от выявленного очага в селе Кармаскалы, будет, будет уничтожено все поголовье свиней. Это села Новое Барятино, Муравей и собственно Кармаскалы.