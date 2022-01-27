В Башкирии ввели карантин из-за впервые выявленной африканской чумы свиней

Ранее Mkset сообщал, что в трех поселках, которые располагаются в радиусе пяти километров от выявленного очага в селе Кармаскалы, будет, будет уничтожено все поголовье свиней. Это села Новое Барятино, Муравей и собственно Кармаскалы.