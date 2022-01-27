В Башкирии предложили запретить свиней в личных хозяйствах из-за африканской чумы

Последствия выявленного заболевания действительно могут быть катастрофическими как для малых фермерств, так и для крупных производителей свинины. Все дело в том, что санитарно-эпидемиологические требования велят уничтожать всех животных, которые находятся в радиусе 20 километров от выявленного очага.