В Башкирии предложили запретить свиней в личных хозяйствах из-за африканской чумы

По мнению Виктора Фрейдина необходимо запретить гражданам содержать и разводить свиней в частных подворьях. Необходимость подобного запрета он объяснил тем, что риски содержания свиней в подсобном хозяйстве граждан куда выше возможной прибыли. Под риском в данной ситуации подразумевается выявленная накануне в Стерлитамакском районе Башкирии вспышка африканской чумы свиней.
Последствия выявленного заболевания действительно могут быть катастрофическими как для малых фермерств, так и для крупных производителей свинины. Все дело в том, что санитарно-эпидемиологические требования велят уничтожать всех животных, которые находятся в радиусе 20 километров от выявленного очага.
Так в трех населенных пунктах Башкирии, которые располагаются в радиусе 5 километров от села Кармаскалы, где и выявили заболевание, будут уничтожены 55 хрюшек. Всех их сожгут до безопасного состояния золы.
Нужно принимать закон, что все свиноводы в Башкирии, которые содержат свиней в личных подсобных хозяйствах, должны перейти на альтернативные виды животноводства.
Напомним, 26 января Радий Хабиров подписал указ о введении карантина на территориях Аургазинского и Стерлитамакского районов и города Стерлитамак. На вышеуказанных территориях уже установлены ограничительные мероприятия из-за вспышки африканской чумы свиней, впервые выявленной на территории Башкирии..
По угрозой, а значит и на карантине оказались населенные пункты Муравей, Восточный, села Асаво-Зубово, Буриказганово, Кармаскалы, Новое Барятино, Рощинский, Старое Барятино, Талачево, Стерлитамакского района.
Примечательно, что в данном списке присутствует и населенный пункт Рощинский известный одноименным совхозом, который производит по большей части мясную продукцию из свинины.