в Уфе каршеринг MaturCar выставили на продажу за 75 миллионов рублей

В Уфе выставили на продажу единственный сервис каршеринга MaturCar за 75 миллионов рублей, об этом сообщает "РБК Уфа".
Известно, что бизнес выставлен на продажу вместе с автопарком из 64 легковых машин, в состав которого входят 40 автомобилей марки Volkswagen Polo и 20 машин Ravon R2. Собственники также указали в объявлении, что их предпринимательская деятельность имеет высокий потенциал роста и полное отсутствие конкуренции на рынке города.
Как сообщили РБК Уфа, представитель каршеринга Артур Аминев объяснил это тем, что владельцы бизнеса решили развиваться в направлении другой предпринимательской деятельности - шеринга самокатов, который действует во многих городах России.
По словам представителя, спрос на услуги был стабильным начиная с 2017 года, но ощутимый спад на услуги начал ощущаться в период первого локдауна весной 2020 года. Он также отметил, что на данный момент уже есть потенциальные покупатели.