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в Уфе каршеринг MaturCar выставили на продажу за 75 миллионов рублей

26 января 13:20
Фото: 1MI
Как сообщает РБК Уфа, владельцы бизнеса решили сосредоточиться на развитии другого направления. Сам представитель компании отмечает, что такая предпринимательская деятельность является стабильно рентабельной.

В Уфе выставили на продажу единственный сервис каршеринга MaturCar за 75 миллионов рублей, об этом сообщает "РБК Уфа".

Известно, что бизнес выставлен на продажу вместе с автопарком из 64 легковых машин, в состав которого входят 40 автомобилей марки Volkswagen Polo и 20 машин Ravon R2. Собственники также указали в объявлении, что их предпринимательская деятельность имеет высокий потенциал роста и полное отсутствие конкуренции на рынке города.

Как сообщили РБК Уфа, представитель каршеринга Артур Аминев объяснил это тем, что владельцы бизнеса решили развиваться в направлении другой предпринимательской деятельности - шеринга самокатов, который действует во многих городах России.

По словам представителя, спрос на услуги был стабильным начиная с 2017 года, но ощутимый спад на услуги начал ощущаться в период первого локдауна весной 2020 года. Он также отметил, что на данный момент уже есть потенциальные покупатели.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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