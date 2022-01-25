Власти признались, какой «химией» посыпают снежные дороги зимой в Уфе

Он пояснил, что прошедшая неделя прошла без сильных снегопадов, но при этом работа по уборке и вывозу снега приостановлена не была. Коммунальные службы каждый день вывозят по 16-17 тысяч кубометров снега. За зиму коммунальщики вывезли из Уфы 795,3 тысячи кубометров снега. К 24 января всего на дорогах было использовано 14 тысяч тонн химических элементов. Из них 12,6 тысяч — соль, а 3,4 тысячи— «Бионорд».