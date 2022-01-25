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Posted 25 января 2022, 04:21

Published 25 января 2022, 04:21

Modified 17 октября 2022, 22:36

Updated 17 октября 2022, 22:36

Власти признались, какой «химией» посыпают снежные дороги зимой в Уфе

Власти признались, какой «химией» посыпают снежные дороги зимой в Уфе

25 января 2022, 04:21
Фото: 1MI.
Как рассказал сити-менеджер, при уборке дворов на данный момент задействовано 650 сотрудников и 140 единиц техники, а при уборки дорог работают 500 рабочих и 200 единиц техники.

В Уфе ежедневно убирают около 250 дворов от снега. Об этом сообщил мэр города Сергей Греков сегодня, 25 января на оперативном совещании.

Он пояснил, что прошедшая неделя прошла без сильных снегопадов, но при этом работа по уборке и вывозу снега приостановлена не была. Коммунальные службы каждый день вывозят по 16-17 тысяч кубометров снега. За зиму коммунальщики вывезли из Уфы 795,3 тысячи кубометров снега. К 24 января всего на дорогах было использовано 14 тысяч тонн химических элементов. Из них 12,6 тысяч — соль, а 3,4 тысячи— «Бионорд».

Известно, что при уборке дворов на данный момент задействовано 650 сотрудников и 140 единиц техники, а при уборки дорог работают 500 рабочих и 200 единиц техники.

Ранее глава республики Радий Хабиров заявил о существующей проблеме с уборкой снега. Он подчеркнул, что поступает много жалоб, в связи с чем необходимо активнее убирать дворы.

#Политика#Новости
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