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В центре Уфы неизвестные ограбили банк и украли более 4 миллионов рублей

26 декабря 2021, 06:20
Фото: 1mediainvest.ru
Злоумышленники угрожали предметом, похожим на пистолет, об этом сообщили в пресс-службе МДВ республики. Пострадавших при нападении нет.

В Уфе разыскивают двух неизвестных, которые ограбили банк прямо в центре города в отделении Росбанка на улице Цурюпы. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Башкирии.

Известно, что они угрожали сотрудникам предметом, который был похож на пистолет, затем забрали более 4 миллионов рублей и скрылись. В настоящий момент возбуждено уголовное дело за «Разбой» (162 УК РФ).

Как сообщает telegram-канал SHOT, перед тем, как совершить ограбление, неизвестные заходили в помещение банка два раза.

Ранее сообщалось о нападении в банке Екатеринбурга - там злоумышленник похитил около 10 миллионов рублей, предварительно выстрелив несколько раз. Пострадавших не было, однако сумма ущерба, причиненного банку, составила около 9 млн рублей, 5 тыс. долларов и свыше 2 тыс. евро — всего порядка 10 млн рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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