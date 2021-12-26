В центре Уфы неизвестные ограбили банк и украли более 4 миллионов рублей

В Уфе разыскивают двух неизвестных, которые ограбили банк прямо в центре города в отделении Росбанка на улице Цурюпы. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Башкирии.
Известно, что они угрожали сотрудникам предметом, который был похож на пистолет, затем забрали более 4 миллионов рублей и скрылись. В настоящий момент возбуждено уголовное дело за «Разбой» (162 УК РФ).
Как сообщает telegram-канал SHOT, перед тем, как совершить ограбление, неизвестные заходили в помещение банка два раза.
Ранее сообщалось о нападении в банке Екатеринбурга - там злоумышленник похитил около 10 миллионов рублей, предварительно выстрелив несколько раз. Пострадавших не было, однако сумма ущерба, причиненного банку, составила около 9 млн рублей, 5 тыс. долларов и свыше 2 тыс. евро — всего порядка 10 млн рублей.