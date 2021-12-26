В центре Уфы неизвестные ограбили банк и украли более 4 миллионов рублей

Ранее сообщалось о нападении в банке Екатеринбурга - там злоумышленник похитил около 10 миллионов рублей, предварительно выстрелив несколько раз. Пострадавших не было, однако сумма ущерба, причиненного банку, составила около 9 млн рублей, 5 тыс. долларов и свыше 2 тыс. евро — всего порядка 10 млн рублей.