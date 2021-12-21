В Уфе 13-летнюю девочку покусали бездомные собаки

Posted 21 декабря 2021, 03:37
Published 21 декабря 2021, 03:37
Modified 17 октября 2022, 22:30
Updated 17 октября 2022, 22:30
В Уфе на улице Производственная, 2 бродячие собаки покусали девочку 2008 года рождения, об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.
Известно, что ребенка доставили в больницу, на данный момент выясняются обстоятельства случившегося. На улице, где произошел инцидент, уже провели рейд по отлову собак, в котором приняли участи специалисты Центра общественной безопасности города, полиция, Администрация Калининского района и сотрудники службы отлова.