В Уфе 13-летнюю девочку покусали бездомные собаки

Известно, что ребенка доставили в больницу, на данный момент выясняются обстоятельства случившегося. На улице, где произошел инцидент, уже провели рейд по отлову собак, в котором приняли участи специалисты Центра общественной безопасности города, полиция, Администрация Калининского района и сотрудники службы отлова.