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Posted 21 декабря 2021, 03:37

Published 21 декабря 2021, 03:37

Modified 17 октября 2022, 22:30

Updated 17 октября 2022, 22:30

В Уфе 13-летнюю девочку покусали бездомные собаки

21 декабря 2021, 03:37
Ребенка госпитализировали в больницу, на месте происшествия провели рейд по отлову собак.

В Уфе на улице Производственная, 2 бродячие собаки покусали девочку 2008 года рождения, об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.

Известно, что ребенка доставили в больницу, на данный момент выясняются обстоятельства случившегося. На улице, где произошел инцидент, уже провели рейд по отлову собак, в котором приняли участи специалисты Центра общественной безопасности города, полиция, Администрация Калининского района и сотрудники службы отлова.

#Анастасия Денисенко#Происшествия#Новости
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