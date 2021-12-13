В Башкирии во время пожара погиб 82-летний дедушка

На место прибыли сотрудники МЧС и добровольные пожарные команды ближайших сельских советов. Известно, что в процессе тушения сгоревшего жилища пожарными было обнаружено тело 82-летнего пожилого мужчины. По информации пресс-службы ведомства, дедушка в доме проживал один.