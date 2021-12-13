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В Башкирии во время пожара погиб 82-летний дедушка

13 декабря 2021, 03:46
Фото: 1mediainvest.ru
В пресс-службе МЧС сообщили, что пожилой мужчина проживал один.

В Башкирии в деревне Резяпово ночью произошел пожар в древенчатом доме. Возгорание случилось ночью 12 декабря, об этом сообщили в МЧС по республике.

На место прибыли сотрудники МЧС и добровольные пожарные команды ближайших сельских советов. Известно, что в процессе тушения сгоревшего жилища пожарными было обнаружено тело 82-летнего пожилого мужчины. По информации пресс-службы ведомства, дедушка в доме проживал один.

На данный момент на месте работает дознаватель МЧС республики и следственно-оперативная группа.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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