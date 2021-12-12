РЭО опроверг повышение тарифа на вывоз мусора из-за новых правил для регоператоров

Эта информация не соответствует действительности, подчеркнул представитель ППК “Российский экологический оператор”, курирующей “мусорную” реформу в РФ. Об этом сообщает kp.ru.
По словам представителя РЭО, проект направлен уполномоченным органам исполнительной власти: ФАС и Минприроды РФ. Специалисты РЭО разработали проект постановления после обращения региональных операторов и анализа правоприменительной практики.
По уточнению экспертов, проект постановления правительства даст возможность перераспределить расходы региональных операторов на транспортировку мусора. Предлагается сделать это за счет строительства мусороперегрузочных станций. Это не приведет к росту платежей за вывоз мусора, поскольку перераспределение денег будет происходить внутри тарифа, уточнили в РЭО. Сэкономленные средства удастся направить на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Отраслевые эксперты одобрили проект.
Сэкономленные средства можно будет закладывать на строительство мусороперегрузочных станций. Перераспределение денег внутри валовой выручки региональных операторов даст возможность нарастить инфраструктуру для раздельного сбора ТКО.
“Регоператоры смогут закупать контейнеры и обустраивать площадки для накопления отходов. Это станет еще одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и реализации национальной цели, установленной президентом. Раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов”, - отметили в РЭО.
Как подчеркнул Ильдар Неверов, общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, эта мера здравая и назревшая. При этом она не спровоцирует увеличение тарифа. Его позицию разделяет Денис Буцаев, генеральный директор РЭО. Он подчеркнул, что транспортные расходы, напротив, должны сократиться, а тариф не будет расти.
По словам Буцаева, ключевая идея проекта состоит как раз в том, чтобы тариф не увеличивался. В результате транспортное плечо снизится, и расходы сократятся. Региональный оператор уменьшит затраты на транспортировку именно за счет строительства мусороперегрузочных станций, добавил глава РЭО.