РЭО опроверг повышение тарифа на вывоз мусора из-за новых правил для регоператоров

Как подчеркнул Ильдар Неверов, общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, эта мера здравая и назревшая. При этом она не спровоцирует увеличение тарифа. Его позицию разделяет Денис Буцаев, генеральный директор РЭО. Он подчеркнул, что транспортные расходы, напротив, должны сократиться, а тариф не будет расти.