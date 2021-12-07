Уфимцев ждет проверка счетчиков воды зимой 2021 года. Как не нарваться на мошенников?

Собственники и пользователи квартир и нежилых помещений в доме обязаны обеспечить допуск сотрудников ООО «Городская абонентская служба» в помещения, согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года. Также собственник обязан предоставить допуск проверяющим непосредственно к счетчикам отопления и ГВС для снятия показаний. Если собственник откажется допускать контролеров к счетчикам, то плата за отопление и горячую воду будет начисляться по нормативу, что может привести к переплате. Это случится по истечении трех расчетных периодов (месяцев) с даты составления акта о недопуске к прибору учета