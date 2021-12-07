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Уфимцев ждет проверка счетчиков воды зимой 2021 года. Как не нарваться на мошенников?

7 декабря 2021, 06:39
Фото: 1mediainvest.ru
В декабре многие жители Уфы могли встретить объявления возле подъездов о скором контрольном обходе и проверке счетчиков горячей воды. Mkset рассказывает, зачем нужна эта проверка, почему она обязательна, какие расходы несет собственник квартиры и почему недопуск контролеров в квартиру — плохая идея.

Что это за проверка?

В 2021 году в многоквартирных домах, в которых с компанией МУП УИС заключены прямые договоры на поставку отопления и горячей воды, проводится контроль показаний и производится допуск к индивидуальным приборам учёта (ИПУ или попросту — счетчикам) центрального отопления и горячей воды (ГВС).

Проверку осуществляют сотрудники ООО «Городская абонентская служба», с которой МУП УИС заключило договор.

Сотрудники ООО «Городская абонентская служба» имеют право от лица МУП УИС проводить контрольные обходы и снимать показания со счетчиков, контролировать правильность установки и подключения счетчиков к системе горячего водоснабжения и отопления, определять работоспособность счетчиков, устанавливать пломбы на счетчики, а также оформлять акты контрольного обследования, допуска счетчиков к использованию.

Как отличить настоящего проверяющего от мошенника?

Как рассказали журналисту MKset в МУП УИС, Сотрудники ООО «Городская абонентская служба» при себе должны иметь удостоверение с личным фото и печатью ООО «Городская абонентская служба», копию сопроводительного письма, заверенную МУП УИС для проведения контроля и проверки счетчиков, а также заявку, выданную МУП УИС с указанием списка адресов домов для проверки.

Как узнать, будут ли проверять мой дом?

Список адресов опубликован на официальном сайте МУП УИС по ссылке.

Эта проверка бесплатна?

По информации МУП УИС, все работы сотрудниками ООО «Городская абонентская служба» осуществляются для жильцов бесплатно. Сотрудники ООО «Городская абонентская служба» обязаны в результате дать собственнику квартиры акт о допуске счетчиков в эксплуатацию либо акт о необходимости устранения нарушений. Устранить нарушения, связанные с работой счетчика горячей воды, можно в любой организации по выбору самого собственника квартиры.

Какие документы нужны для проверки?

Во время обхода собственник или пользователь помещения должен показать контролеру свидетельство о поверке счетчиков и паспорт счетчика горячей воды.

Что делать, если нужные документы утеряны?

Если паспорт на счетчик утерян, отсутствует, или, к примеру, его съела собака, то в таком случае потребитель должен заказать дубликат паспорта у производителя счетчика. Для этого нужно посмотреть на самом счетчике его название (например, «Бетар»), найти в интернете сайт производителя счетчика и далее уточнить, как заказать дубликат документа. Получить его можно почтой или электронным способом.

— Если паспорта нет, то счетчик автоматически считается недействительным. Если срок у счетчика подходит, то можно сразу его поменять, а если сравнительно новый, то проще заказать дубликат паспорта, — сообщили в МУП УИС.

А если я не хочу впускать контролера в квартиру?

Собственники и пользователи квартир и нежилых помещений в доме обязаны обеспечить допуск сотрудников ООО «Городская абонентская служба» в помещения, согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года. Также собственник обязан предоставить допуск проверяющим непосредственно к счетчикам отопления и ГВС для снятия показаний. Если собственник откажется допускать контролеров к счетчикам, то плата за отопление и горячую воду будет начисляться по нормативу, что может привести к переплате. Это случится по истечении трех расчетных периодов (месяцев) с даты составления акта о недопуске к прибору учета

— Около двери проверить документы нельзя, так как необходимо сверять данные с самим счетчиком. Расчет платы по нормативу исходит из норматива потребления коммунальных услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении лиц, в том числе указанного в акте, составленном в соответствии с п. 56(1), а также с учетом повышающего коэффициента, начиная с 1-го числа месяца, в котором такой акт составлен. Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5, — добавили в МУП УИС.

Что делать, если я не открыл дверь или меня не было дома во время обхода?

Для этого нужно самостоятельно обратиться в МУП УИС по многоканальному телефону и вызвать контролера еще раз.

Все интересующие вопросы по проверке и поверке счетчиков можно задать в контакт-центр службы сбыта МУП УИС: 8-800-250-52-80 (звонок бесплатный), E-mail: [email protected] WhatsApp: +7-917-360-05-10 (не предназначен для звонков). Служба сбыта МУП УИС находится по адресу: Уфа, улица 50 лет Октября, дом 15 (вход со стороны Бульвара Ибрагимова). Время работы до 01.10.2021 г.: понедельник–пятница: 8:00 — 19:00; суббота, воскресенье: выходной.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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