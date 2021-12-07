Мэр Уфы поручил усилить рейды по запрету продажи суррогатного алкоголя в Новый год

По данным МВД по Уфе, за 10 месяцев 2021 года было изъято более 76 тысяч литров контрафактного алкоголя, а также выявлен один подпольный цех по производству и реализации суррогатного алкоголя. В ведомстве напомнили, что качественный алкоголь продается только в магазинах, имеющих лицензию, и имеет соответствующую документацию, а также акцизные марки.