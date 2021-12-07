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Мэр Уфы поручил усилить рейды по запрету продажи суррогатного алкоголя в Новый год

7 декабря 2021, 05:56
Фото: 1mediainvest.ru
Сергей Греков отметил, что за последнее время резонансные случаи произошли в соседних регионах и на границе с Башкирией. Об этом он напомнил чиновникам на оперативном совещании 7 декабря.

Сергей Греков отметил, что до Нового года осталось три недели, и многих жителей может привлечь торговля алкоголем. По словам мэра Уфы, в последнее время произошло несколько громких случаев с отравлением суррогатом.

— Мы не можем допустить такие случаи у нас, — отметил Греков.

По данным МВД по Уфе, за 10 месяцев 2021 года было изъято более 76 тысяч литров контрафактного алкоголя, а также выявлен один подпольный цех по производству и реализации суррогатного алкоголя. В ведомстве напомнили, что качественный алкоголь продается только в магазинах, имеющих лицензию, и имеет соответствующую документацию, а также акцизные марки.

Мэр Уфы поручил полицейским и участковым усилить работу по выявлению мест продажи контрафактной продукции.

В начале декабря глава Башкирии Радий Хабиров снова дал распоряжение усилить борьбу с контрафактным алкоголем. Напомним, в Башкирии за неполный 2021 год от отравления спиртным скончался 141 человек.

Последний громкий случай произошел 15 ноября в Казани, где студенческая вечеринка, на которой находились студенты из Башкирии, закончилась госпитализацией из-за отравления метанолом, однако позже стало известно, что ребята попросту перепутали канистру с контрафактным алкоголем с идентично выглядящей канистрой с незамерзайкой, которую хранил хозяин авто, сообщала пресс-служба татарстанского следкома. В результате отравления одну из студенток спасти не удалось.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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