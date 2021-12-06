В Уфе таксисты объявили забастовку из-за упавшей ставки заработка от агрегатора

6 декабря волна недовольства водителей многих сервисов такси прошла по всей России, включая Уфу. В столице Башкирии стихийная забастовка произошла у гипермаркета в Сипайлово.
Известно, что немало таксистов попросту не вышли на линию по причине ничтожно маленькой стоимости заказов, которых водителю нужно сделать в огромном количестве, чтобы получить заработную плату.
Водители недовольны не только ценой, но и комиссией, а также арендной платой за автомобиль. Из-за невыхода на работу водителей цены на услуги перевозчиков подскочили до 300 рублей на минимальную поездку.
Отметим, что пользователи социальных сетей известию абсолютно не удивились, а назвали подобное положение стандартной ситуацией начала первого рабочего дня недели.