В Уфе спасатели вытащили из реки тонущего мужчину

Сегодня, 5 декабря, в районе часа дня в Управление Гражданской Защиты поступила информация о том, что в районе Бельского моста реки Белой находится мужчина. На место прибыли сотрудники водо-спасательной станции ПСО.
Сообщается, что пострадавший держался на поверхности воды только благодаря капюшону, в который был набран воздух. Мужчину вытащили из воды и до прибытия скорой помощи спасатели отогревали пострадавшего теплым чаем, сняв мокрую одежду и укутав его шерстяными одеялами.
Мужчина не смог объяснить, каким образом он попал в водоем и сумел только сообщить свои данные. Пострадавшего доставили в больницу.