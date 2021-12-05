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В Уфе спасатели вытащили из реки тонущего мужчину

5 декабря 2021, 10:30
Фото: 1mediainvest.ru
Спасателям удалось вытащить и отогреть мужчину, сняв с него мокрую одежду. Причину того, почему он оказался в водоеме, пострадавший назвать не смог.

Сегодня, 5 декабря, в районе часа дня в Управление Гражданской Защиты поступила информация о том, что в районе Бельского моста реки Белой находится мужчина. На место прибыли сотрудники водо-спасательной станции ПСО.

Сообщается, что пострадавший держался на поверхности воды только благодаря капюшону, в который был набран воздух. Мужчину вытащили из воды и до прибытия скорой помощи спасатели отогревали пострадавшего теплым чаем, сняв мокрую одежду и укутав его шерстяными одеялами.

Мужчина не смог объяснить, каким образом он попал в водоем и сумел только сообщить свои данные. Пострадавшего доставили в больницу.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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