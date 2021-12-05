В Уфе спасатели вытащили из реки тонущего мужчину

Сообщается, что пострадавший держался на поверхности воды только благодаря капюшону, в который был набран воздух. Мужчину вытащили из воды и до прибытия скорой помощи спасатели отогревали пострадавшего теплым чаем, сняв мокрую одежду и укутав его шерстяными одеялами.