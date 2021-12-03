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Внимание на птичек и компас в руку: как жители Башкирии предсказывают погоду зимой

3 декабря 2021, 00:00
Фото: 1mediainvest
Погода на улицах Уфы и Башкирии весенняя, залитые катки и изнемогающий в ожидании морозца лед в парках, который вот-вот должен превращаться в фигуры. Узнали, как можно предсказать погоду по приметам

Прогнозы экспертов Башгидрометцентра относительно погоды на ближайшие пару-тройку суток публикуются ежедневно, как и другие важные предупреждения. Но человеку всегда хочется заглянуть в будущее, даже если оно такое туманное, как погода зимой 2021 года. Предлагаем изучить народные приметы декабря и попробовать составить свой прогноз.

Интереснейшая примета, которая кажется вполне уместной на каждый день, учитывая эпидемиологическую обстановку, — 2-го декабря из дома не выходят, чтобы болезней не подхватить. Домашние животные нервничают — к резкой перемене погоды. Так что приглядитесь к зверюшкам, может, они предскажут что-то поконкретней.

А пока приметы до конца месяца, ведь, может, зима и не близко, но точно на долгих три месяца:

  • 4 декабря — Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Считалось, что если в этот день выпал снег, значит, быть в следующем году хорошему урожаю. очень ждем, памятуя засушливое лето и многочисленные разговоры о мелиорации и поддержке сельского хозяйства.
  • 7 декабря — день Катерины Санницы — хорошая солнечная погода в этот день с легким морозцем обещает стабильную, в меру холодную зиму.
  • 12 декабря — день Парамона Зимоуказателя. В этот день определяли погоду на неделю вперед. Если идет снег — к метелям, а если с утра заря багровая — к сильному ветру.
  • Савин День 18 декабря — в ночь на Николая Чудотворца начинались никольские морозы. Считалось, что сколько к этому времени будет снега, столько же будет и травы 22 мая на Николу Летнего. Если же будет иней, — значит, надо ждать хорошего урожая. И снова все надежды на иней.
  • Спиридонов поворот 25 декабря. Резкий перепад погоды в этот день пророчил ненастное лето с сильными градами и грозами.
  • аккурат перед Новым Годом 29 декабря — Агеев день. Много инея на деревьях в этот день — на Рождество будет оттепель. Если же начнется сильный мороз, то стоять он будет вплоть до Крещения.

Долгосрочная перспектива

Есть еще более дальновидные приметы декабря, они и про грядущее лето, и про урожай, и про морозы или их отсутствие.

Итак, если вы заметили на улице грачей-зимовщиков, то предстоят теплые месяцы. Внимание на птичек. А вот много инея в декабре — лежат большие сугробы, а земля глубоко промерзла, значит, предстоит урожайный год. Наблюдаем.

Неплохие, кажется, новости — на дворе стоит сухая погода — весна и лето будут такими же. Посмотрим. Приметы рекомендуют обратить внимание на то, насколько пасмурно на улице. Если ясно, то зародится богатый урожай и наоборот. Звучит неплохо.

Гремящий декабрьский гром считается предвестником сильных морозов. Вроде обойдется. А еще говорят, что если настоящая зима не наступила ни в декабре, ни в январе, то можно не ждать ее прихода до 10 февраля. А там и до весны уже рукой подать.

Примета гласит, что ветер с северного направления принесет с собой крепкие морозы — судя по текущему прогнозу, ветер умеренный юго-западный, кажется, уже можно делать выводы о мягком начале зимы.

И снова про дожди и лето. Если в декабре не было дождей, то летом и осенью их будет крайне мало. Снег пошел в первых числах месяца — в июне будут часто идти дожди. Спойлер — их, кажется, не будет.

Доставайте компас! В случае, если заприметили, что облака плывут по небу с севера на юг, значит, скоро наступят солнечные дни, в противоположном направлении — ненастье.

Как известно — снегири не гири, коли уж прилетели — ожидайте морозных зимних месяцев. Видели уже красногрудых? Кстати, если вы вдруг слышите, у вас периодически звенит в ушах? Не стоит переживать, так как это признак приближающейся оттепели.

Завершим список пока еще совсем не страшным предсказанием — если в декабре очень частые морозы, то будьте уверены, что предстоит жаркий и душный июль. Замерли в предвкушении, вспоминая прошедшее лето.

Говорят приметы и о редких явлениях — увидели на небе белую радугу или на закате из-за солнечных лучей в воздухе образовался столб — приготовьтесь к скорым заморозкам.

Если все-таки пойдет снег, то нужно обратить внимание на особенности процесса. Если декабрьский снегопад закончился сразу после обеда, но небо не светлеет и остается таким же хмурым — ожидайте его и на следующий день.

А пока мы ожидаем того, что нам нужно больше всего — мороза, солнца, снега или же всего и сразу напомним, что главнее всего погода в доме!

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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