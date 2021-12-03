Внимание на птичек и компас в руку: как жители Башкирии предсказывают погоду зимой

4 декабря — Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Считалось, что если в этот день выпал снег, значит, быть в следующем году хорошему урожаю. очень ждем, памятуя засушливое лето и многочисленные разговоры о мелиорации и поддержке сельского хозяйства.

7 декабря — день Катерины Санницы — хорошая солнечная погода в этот день с легким морозцем обещает стабильную, в меру холодную зиму.

12 декабря — день Парамона Зимоуказателя. В этот день определяли погоду на неделю вперед. Если идет снег — к метелям, а если с утра заря багровая — к сильному ветру.

Савин День 18 декабря — в ночь на Николая Чудотворца начинались никольские морозы. Считалось, что сколько к этому времени будет снега, столько же будет и травы 22 мая на Николу Летнего. Если же будет иней, — значит, надо ждать хорошего урожая. И снова все надежды на иней.

Спиридонов поворот 25 декабря. Резкий перепад погоды в этот день пророчил ненастное лето с сильными градами и грозами.