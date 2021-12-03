Внимание на птичек и компас в руку: как жители Башкирии предсказывают погоду зимой

Прогнозы экспертов Башгидрометцентра относительно погоды на ближайшие пару-тройку суток публикуются ежедневно, как и другие важные предупреждения. Но человеку всегда хочется заглянуть в будущее, даже если оно такое туманное, как погода зимой 2021 года. Предлагаем изучить народные приметы декабря и попробовать составить свой прогноз.
Интереснейшая примета, которая кажется вполне уместной на каждый день, учитывая эпидемиологическую обстановку, — 2-го декабря из дома не выходят, чтобы болезней не подхватить. Домашние животные нервничают — к резкой перемене погоды. Так что приглядитесь к зверюшкам, может, они предскажут что-то поконкретней.
А пока приметы до конца месяца, ведь, может, зима и не близко, но точно на долгих три месяца:
Есть еще более дальновидные приметы декабря, они и про грядущее лето, и про урожай, и про морозы или их отсутствие.
Итак, если вы заметили на улице грачей-зимовщиков, то предстоят теплые месяцы. Внимание на птичек. А вот много инея в декабре — лежат большие сугробы, а земля глубоко промерзла, значит, предстоит урожайный год. Наблюдаем.
Неплохие, кажется, новости — на дворе стоит сухая погода — весна и лето будут такими же. Посмотрим. Приметы рекомендуют обратить внимание на то, насколько пасмурно на улице. Если ясно, то зародится богатый урожай и наоборот. Звучит неплохо.
Гремящий декабрьский гром считается предвестником сильных морозов. Вроде обойдется. А еще говорят, что если настоящая зима не наступила ни в декабре, ни в январе, то можно не ждать ее прихода до 10 февраля. А там и до весны уже рукой подать.
Примета гласит, что ветер с северного направления принесет с собой крепкие морозы — судя по текущему прогнозу, ветер умеренный юго-западный, кажется, уже можно делать выводы о мягком начале зимы.
И снова про дожди и лето. Если в декабре не было дождей, то летом и осенью их будет крайне мало. Снег пошел в первых числах месяца — в июне будут часто идти дожди. Спойлер — их, кажется, не будет.
Доставайте компас! В случае, если заприметили, что облака плывут по небу с севера на юг, значит, скоро наступят солнечные дни, в противоположном направлении — ненастье.
Как известно — снегири не гири, коли уж прилетели — ожидайте морозных зимних месяцев. Видели уже красногрудых? Кстати, если вы вдруг слышите, у вас периодически звенит в ушах? Не стоит переживать, так как это признак приближающейся оттепели.
Завершим список пока еще совсем не страшным предсказанием — если в декабре очень частые морозы, то будьте уверены, что предстоит жаркий и душный июль. Замерли в предвкушении, вспоминая прошедшее лето.
Говорят приметы и о редких явлениях — увидели на небе белую радугу или на закате из-за солнечных лучей в воздухе образовался столб — приготовьтесь к скорым заморозкам.
Если все-таки пойдет снег, то нужно обратить внимание на особенности процесса. Если декабрьский снегопад закончился сразу после обеда, но небо не светлеет и остается таким же хмурым — ожидайте его и на следующий день.
А пока мы ожидаем того, что нам нужно больше всего — мороза, солнца, снега или же всего и сразу напомним, что главнее всего погода в доме!