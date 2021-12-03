В Башкирии закупают холодильники для трупов в COVID-госпитали в Сибае и Туймазах

2 декабря на сайте госзакупок был размещен и обновлен аукцион, цель покупки приобретение сразу 6 медицинских изделий, а точнее холодильных камер для морга. Начальная или же максимальная цена контракта 4 466 065 рублей. Каждая единица товара будет стоить 744 344,33 рубля. Подать заявку на участие можно до 13 декабря 2021 года.
Доставить товар поставщику-подрядчику предстоит в город Сибай, по адресу улица Белова, д. 19, а также в город Туймазы, по адресу улица Ленина, дом 16. И поставить оборудование и подключить его необходимо самому подрядчику уже до 25 января 2022 года. глядя на адреса учреждений можно сделать вывод, что холодильники понадобятся быстровозводимым ковид-госпиталям в Сибае и Туймазах, строительство которых начнется в ближайшее время.