В Башкирии закупают холодильники для трупов в COVID-госпитали в Сибае и Туймазах

Доставить товар поставщику-подрядчику предстоит в город Сибай, по адресу улица Белова, д. 19, а также в город Туймазы, по адресу улица Ленина, дом 16. И поставить оборудование и подключить его необходимо самому подрядчику уже до 25 января 2022 года. глядя на адреса учреждений можно сделать вывод, что холодильники понадобятся быстровозводимым ковид-госпиталям в Сибае и Туймазах, строительство которых начнется в ближайшее время.