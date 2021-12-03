Политолог прокомментировал скандальные записи с министром ЖКХ Башкирии Марзаевым

- Завтра <...> все надо вылизать максимально, начиная с центральных улиц и уходим по бокам. К приезду шефа все должно быть [убрано]. Скидывай мне улицы я буду ночью объезжать и вечером сейчас после работы буду объезжать. Кто где работает, - голос, по некоторым данным, обращается к начальнику управления коммунального хозяйства Уфы Рустему Хамитову.