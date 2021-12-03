Политолог прокомментировал скандальные записи с министром ЖКХ Башкирии Марзаевым

1 декабря в сети появилось аудиосообщение, на котором мужской голос в том числе нецензурно выражает свое негодование касательно уборки снега в Уфе. Примечательно, что голос на записи похож на голос чиновника - исполняющего обязанности министра ЖКХ Башкирии Алана Марзаева.
Мужской голос на аудио сообщает, что к приезду «шефа» необходимо «вылизать улицы» Уфы.
- Завтра <...> все надо вылизать максимально, начиная с центральных улиц и уходим по бокам. К приезду шефа все должно быть [убрано]. Скидывай мне улицы я буду ночью объезжать и вечером сейчас после работы буду объезжать. Кто где работает, - голос, по некоторым данным, обращается к начальнику управления коммунального хозяйства Уфы Рустему Хамитову.
Примечательно, что в пресс-службе мэрии Уфы факт разговора Марзаева и Хамитова не подтвердили и не опровергли. В министерстве ЖКХ Башкирии на звонки корреспондента 1 декабря не ответили.
Также не смогли подтвердить личность звонившего и в пресс-службе правительства. Так, издание Ufa1 приводит слова пресс-секретаря ведомства Ольги Красноногой.
— Алан Марзаев это говорит или нет, сказать трудно, — Ольга Красноногая.
Журналист Mkset поинтересовался у политолога Дмитрия Михайличенко, что он думает по данной ситуации и что это может значить.
- Если эта запись подлинная, относительно чего у меня нет доказательств и желания разбираться, - это имиджевый удар по чиновнику. Ряд источников мне говорит, что Марзаев как фигура уже отыгран. Очевидный факт, что к нему есть претензии со стороны главы республики и премьер-министра, - сообщил политолог.
Напомним, что это не первый скандал, связанный с чиновником - в прошлом году в сети появилась аудиозапись разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос Алана Марзаева, угрожает своей подчиненной и требует у нее уволиться по собственному желанию. В случае несогласия мужской голос обещал девушке серьезные проблемы с дальнейшей карьерой.
- Человек, который выложил эту видеозапись в сеть, (речь идёт о Касиме Акрамове, на чьем YouTube-канале опубликовано видео - прим.ред.) известен как принципиальный борец за синергетическую культуру или административную этику. Эта запись вполне может быть инструментом дискредитации Марзаева. Вполне вероятно, что здесь может идти речь о борьбе за подряд и ресурсы, - поделился своим мнением Михайличенко.
Политолог также добавил, что ни он, ни кто-либо другой не может знать, насколько достоверна эта запись.
Напомним, что в прошлом месяце из-за сильного снегопада образовались не только пробки, но и вакантное место в администрации города. После коммунальных проблем мэр Уфы 23 ноября заявил об увольнении начальника МБУ как раз за плохую уборку снега в Советском районе.