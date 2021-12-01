В Башкирии от COVID-19 погибли еще 38 человек

В Башкирии за последние сутки COVID-19 был обнаружен у 664 человек, а с начала пандемии данный показатель и вовсе превысил отметку в 107 тысяч.
Помимо этого, был поставлено очередной антирекорд по смертности от опасного вируса. Так, за сутки погибло 38 человек, отметим, что такое количество летальных случаев за сутки последний раз было зафиксирован в 26 ноября. Всего с начала пандемии погибло более 3,5 тысяч пациентов с ковид.
Между тем, первым компонентом привилось более 1,9 миллиона человек, а вторым — 1,7 миллиона жителей Башкирии.
Напомним, что с 1 декабря начали действовать новые ограничения. Так, отныне стать гостем гостиниц, отелей, санаториев, пансионатов и домов отдыха смогут только привитые либо переболевшие коронавирусом в течении полугода.
К тому же, в декабре непривитых сотрудников предприятий, которые попали под обязательную вакцинацию, будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.