В Башкирии от COVID-19 погибли еще 38 человек

Помимо этого, был поставлено очередной антирекорд по смертности от опасного вируса. Так, за сутки погибло 38 человек, отметим, что такое количество летальных случаев за сутки последний раз было зафиксирован в 26 ноября. Всего с начала пандемии погибло более 3,5 тысяч пациентов с ковид.