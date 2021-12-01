Глава Росприроднадзора России поручила проверить одно из предприятий Башкирии

Глава Росприроднадзора Башкирии Светлана Радионова поручила Южно-Уральскому управлению проверить компанию ООО «Газпром Нефтехим Салават». Как сообщается в документе, ежедневные выездные обследования будут проводиться из-за сообщений о загрязнении атмосферы воздуха в результате работы факельной установки компании, а также из-за сведений «об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям, а именно атмосферному воздуху».