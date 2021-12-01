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Глава Росприроднадзора России поручила проверить одно из предприятий Башкирии

1 декабря 2021, 15:11
Фото: 1mediainvest.ru
Проверка будет проходить у компании «Газпром Нефтехим Салават» после сообщений о загрязнении воздуха из-за работы факельной установки, сообщается в поручении главы Росприроднадзора России.

Глава Росприроднадзора Башкирии Светлана Радионова поручила Южно-Уральскому управлению проверить компанию ООО «Газпром Нефтехим Салават». Как сообщается в документе, ежедневные выездные обследования будут проводиться из-за сообщений о загрязнении атмосферы воздуха в результате работы факельной установки компании, а также из-за сведений «об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям, а именно атмосферному воздуху».

Так, межрегиональное управление Росприроднадзора России обязано будет проводить ежедневные выездные обследования с 30.11.2021 до 31.12.2021, а после отчитаться об их результатах в центральном аппарате.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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