Прокуратура Уфы признала стройку на месте бывшего клуба «‎А-Кафе»‎ незаконной

В ведомстве пояснили, что чиновники администрации не приняли мер к обжалованию действий с нарушениями и выдали градостроительный план, который предусматривает строительство многоэтажки. Также было выдано разрешение на строительство 27-этажной высотки. В проекте также указаны 184 парковочных мест, хотя на прилегающей территории возможно размещение только малых архитектурных форм, декоративных устройств или озеленения.