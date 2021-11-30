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Прокуратура Уфы признала стройку на месте бывшего клуба «‎А-Кафе»‎ незаконной

30 ноября 2021, 08:18
Фото: 1mediainvest.ru
По данным ведомства, объект был незаконно переведен в статус "многоэтажная квартирная застройка". В адрес главы администрации города было внесено представление с требованием устранить нарушение закона.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, еще в 2019 году собственник земельного участка на месте бывшего клуба "А-Кафе", без получения разрешения и общественных обсуждений незаконно перевел вид участка с "развлечение и общественное питание" на "многоквартирная жилая застройка".

В ведомстве пояснили, что чиновники администрации не приняли мер к обжалованию действий с нарушениями и выдали градостроительный план, который предусматривает строительство многоэтажки. Также было выдано разрешение на строительство 27-этажной высотки. В проекте также указаны 184 парковочных мест, хотя на прилегающей территории возможно размещение только малых архитектурных форм, декоративных устройств или озеленения.

Прокуратура Уфы внесла в адрес главы администрации города представление с требованием устранить нарушения, которые противоречат законодательству.

Ранее сити-менеджер Сергей Греков заявлял, что многоэтажка на этом месте строиться не будет. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями общественности, на которой обсуждалась подготовка города к 450-летию основания Уфы.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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