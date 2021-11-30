«Мы настроены на худшее»: почему больницу в Сибае стали называть «фабрикой смерти»

— По её словам, состояние мамы теперь уже было стабильно тяжелым. Мы стали спрашивать, в чем дело, почему произошло такое резкое ухудшение здоровья, а она ответила: «А что вы хотите? Возраст!». Я возмутилась: «И что теперь? Как вы можете так говорить, ведь у вас там не роботы лежат, у которых срок годности вышел. Что значит — возраст? Ведь у нее хорошее самочувствие было, не было ни давления, ни температуры!». Мы допытывались, что нужно принести, какие лекарства достать, аппараты для дыхания, что-то еще. В ответ врач Лукманова сказала, что мама ни в чем не нуждается, у нее всё есть, якобы она только что хорошо покушала и за ней обеспечен тщательный уход. А насчет лекарств врач сказала: «Не нужно никаких дополнительных лекарств, мы лечим по протоколу», — вспоминает Ольга.