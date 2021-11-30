Минздрав оценил риски заразиться новым штаммом COVID-19 «Омикрон» в Башкирии

- Пока мы не знаем, чем отличается клинически этот вирус. Начало заболевания точно такое же, как у коронавируса, схожее с ОРВИ. О том, насколько штамм тяжел и опасен, можно будет судить, когда мы получим первую статистику, в том числе мировую. У нас в общем-то маршрут вируса один и тот же - из юго-восточной Азии или южноафриканских стран через европейскую часть Евразии, далее в мегаполисы - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и далее раскатывается по всей стране. Такое течение пандемии. Это особенности плотности населения и скорости передачи вируса, это не связано с доходами населения, - добавила Кононова.