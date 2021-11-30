mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минздрав оценил риски заразиться новым штаммом COVID-19 «Омикрон» в Башкирии

30 ноября 2021, 10:19
Фото: 1mediainvest.ru
По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Кононовой, штамм является наиболее опасным. Об этом она сообщила на еженедельном брифинге по ситуации с коронавирусом в республике.

— Штамм «омикрон» — из тех штаммов, которые наиболее вирулентны (болезнетворны) и наиболее опасны. Те, которые имеют высокую скорость распространения и вызывают тяжелые осложнения, включая смерть, — добавила Кононова. — Это не значит, что новый штамм вытесняет предыдущие. Они отличаются клинической картиной.

По словам Кононовой, медикам Башкирии нужно быть настороже.

- Пока мы не знаем, чем отличается клинически этот вирус. Начало заболевания точно такое же, как у коронавируса, схожее с ОРВИ. О том, насколько штамм тяжел и опасен, можно будет судить, когда мы получим первую статистику, в том числе мировую. У нас в общем-то маршрут вируса один и тот же - из юго-восточной Азии или южноафриканских стран через европейскую часть Евразии, далее в мегаполисы - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и далее раскатывается по всей стране. Такое течение пандемии. Это особенности плотности населения и скорости передачи вируса, это не связано с доходами населения, - добавила Кононова.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48