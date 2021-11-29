В Уфе за вывоз мусора подрядчику заплатят 188 миллионов рублей

По условиям договора, исполнитель будет обеспечивать регулярный сбор и вывоз отходов из контейнеров в Октябрьском районе Уфы с 1 января по 31 декабря 2022 года. Всего оператору нужно будет вывезти 71 тысячу тонн отходов, в числе которых 49,7 тысячи тонн отходов IV класса и 21,3 тысячи тонн V класса опасности. Мусор будут вывозить в полигон нерадиоактивных отходов в Черкассах на севере города.