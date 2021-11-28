В Башкирии после свадебного торжества произошло смертельное ДТП с участием жениха

В Архангельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, на на 51-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк, недалеко от села Архангельское, произошло столкновение Ford Explorer со встречным ВАЗ-2110. Известно, что за рулем двух автомобилей находились молодые парни в возрасте 20-лет, отмечается, у водителя Ford не было прав.