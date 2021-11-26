В Уфе в суд направили дело водителя «КАМаза», насмерть сбившего ребенка на велосипеде

Сегодня стало известно о том, что следователи Калининского района Уфы завершили расследование уголовного дела против 38-летнего уфимца. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. В пресс-службе СК Башкирии уточнили, что мужчина не признал вину в совершенном преступлении. Несмотря на этот факт уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Следствие установило, что 19 мая 2021 года близ уфимского стадиона «Гастелло» водитель исправного самосвала «КАМаз», поворачивая на нерегулируемом перекрестке улиц Сельская Богородская и Фурманова, нарушил скоростной режим и совершил небезопасный маневр, из-за которого под колеса грузового автомобиля попал 13-летний мальчик, который собирался пересечь улицу на велосипеде. Произошла трагедия при спуске с пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Напомним, в мае среди вероятных виновников в ГИБДД называли и неназванное должностное лицо МБУ «Служба по благоустройства Калининского района». Тогда сообщалось, что на месте не были выставлены предупреждающие знаки. ГИБДД тогда же сообщало, что организация движения на Сельской Богородской не менялась с советских времен. Тогда же было обещано оборудовать вдоль трамвайных путей на Гастелло тротуар.
«Эхо Москвы в Уфе» 26 мая 2021 года сообщало, что в день трагедии, за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог должностное лицо МБУ «Служба по благоустройства Калининского района», ответственное за производство ямочного ремонта данного участка дороги было привлечено к ответственности за то, что не были выставлены соответствующие дорожные знаки.