В Башкирии врачам не доплачивали до 80% зарплаты

Также нарушения выявили и в Аскаровском отделении скорой. Там фельдшерам и водителям доплата за работу была снижена до 20%, а должна была быть в размере от 50 до 100%. Также выяснилось, что в этом же медучреждении сверхурочные часы превышают допустимую норму и при этом они отражены как совместительство или дежурство.