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В Башкирии врачам не доплачивали до 80% зарплаты

26 ноября 2021, 10:46
Фото: 1mediainvest.ru
После того, как в профсоюз «Действие» начали приходить обращения от медиков, в отдельных медучреждениях республики выявили нарушения. Сотрудникам не доплачивали за сверхурочные и снижали зарплаты.

В Башкирии гострудинспекция выявила переработки в нескольких медучреждениях региона. Об этом сообщило ведомство на своем официальном сайте сегодня, 26 ноября.

В профсоюз «Действие» приходили обращения, связанные с нарушениями трудовых прав, в результате чего за три месяца было проведены проверки в отдельных медучреждениях. Об этом высказался глава регионального отделения профсоюза Антон Орлов в своих социальных сетях.

- Профсоюз "Действие" надеется, что после проведённых проверок, главные врачи учреждений будут больше настроены прислушиваться к голосу собственных работников и будут идти на переговоры, а не занимать непримиримо безразличную позицию, - подчеркнул Орлов.

Он также отметил, что в отличие от некоторых других профсоюзных организаций, в Профсоюзе "Действие" председателями профкомов, профгруппоргами и активистами являются рядовые работники - врачи, фельдшеры и водители скорой помощи, которые занимаются профсоюзной деятельностью помимо своих рабочих смен.

В городской больнице города Нефтекамска установили, что оплата водителям скорой производилась с нарушением норм трудового права - сотрудникам оплачивали гораздо меньше положенных часов в двойном размере.

Также нарушения были выявлены и в Дюртюлинском отделении скорой помощи той же больницы. В результате проверки было установлено, что на работу сотрудники были приняты водителями скорой, а не санитарами-водителями. Соответственно, им выплачивали зарплату в меньшем размере.

В роддоме города Салавата работодатель пытался выдать сверхурочную работу за внутренне совместительство - при составлении графика работ оплата производилась в одинарном размере.

Также нарушения выявили и в Аскаровском отделении скорой. Там фельдшерам и водителям доплата за работу была снижена до 20%, а должна была быть в размере от 50 до 100%. Также выяснилось, что в этом же медучреждении сверхурочные часы превышают допустимую норму и при этом они отражены как совместительство или дежурство.

В Ишимбайской районной больнице подтверждено ненадлежащее обеспечение СИЗами фельдшеров и водителей скорой.

По выявленным нарушениям выданы предписания, действия работодателей оцениваются как административное правонарушение.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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