В Башкирии мужчина спас из горящего дома 5-летнего мальчика

— В окно я увидел у них задымление. Как смог — оделся и побежал их спасать. Когда забежал, во дворе бегала девочка. Она объяснила, что в доме остался братишка. Не раздумывая, залез, зацепился за карниз, начал звать ребенка. Когда он подошел к окну, протянул руки, я его выдернул, тем самым, повис на карнизе. Передал девочке, сказал, чтобы они к нам шли, так как холодно, зима. В доме было сильное задымление, едкий дым, больше никого никак нельзя было спасти, — рассказывает мужчина.