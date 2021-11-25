В Уфе суд исключил 14 ответчиков по иску ПСК-6 к жителям дома по улице Шота Руставели

Сегодня, 25 ноября общественница Алла Яковлева сообщила о том, что в ходе прошедшего предварительного заседания по иску компании депутата Носкова ПСК-6 к жителям дома по улице Шота Руставели,5 в Уфе суд исключил 14 ответчиков из 16 и отставил лишь тех двоих, по заявлению которых 17 ноября 2020 года на строительство 34-этажного дома и были наложены обеспечительные меры.