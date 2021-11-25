В Уфе суд исключил 14 ответчиков по иску ПСК-6 к жителям дома по улице Шота Руставели

Сегодня, 25 ноября общественница Алла Яковлева сообщила о том, что в ходе прошедшего предварительного заседания по иску компании депутата Носкова ПСК-6 к жителям дома по улице Шота Руставели,5 в Уфе суд исключил 14 ответчиков из 16 и отставил лишь тех двоих, по заявлению которых 17 ноября 2020 года на строительство 34-этажного дома и были наложены обеспечительные меры.
Общественница при этом утверждает, что действительности не было ни консервации фундамента, ни простоя крана, который никто не препятствовал демонтировать.
По словам женщины еще 14 сентября 2021 года во время беседы они обратили внимание представителя ПСК-6 на их невнимательность в виде привлечения 16 ответчиков, 14 из которых являются ненадлежащими, ввиду того, что обеспечительные меры Верховным судом Башкирии накладывались по ходатайству лишь двух истцов.
14 сентября состоялась первая встреча жителей Шота Руставели.5 с компанией ПСК-6 по иску о взыскании убытков за простой строительства в размере 7,7 миллиона рублей. Тогда ответчики просили у суда привлечь главу Башкирии Радия Хабирова в качестве соответчика и истребовать материалы дела из Арбитражного суда Башкирии, где указано, что запретил строительство нового ЖК именно Радий Хабиров. Важно отметить, что тогда Орджоникидзевский райсуд не удовлетворил просьбу жителей.
Мы этому решению судьи Осипова не удивлены. Мы, жители Шота Руставели 5, вообще не доверяем Орджоникидзевскому районному суду города УфыАлла Яковлева
Напомним о сути иска – строительная компания ПСК-6 после мирового соглашения с администрацией Уфы подала иск на 7,7 миллионов рублей за простой строительства против жителей Шота Руставели, 5. Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря 2021 года.