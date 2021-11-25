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Депутаты Курултая Башкирии поддержали законопроект об обязательных QR-кодах в России

25 ноября 2021, 10:27
Фото: 1mediainvest.ru
Депутаты от КПРФ, "Справедливой России" проголосовали против. Депутаты фракции "Единой России" поддержали закон.

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии поддержали законопроект Госдумы об обязательном введении QR-кодов на территории России. "За" свой голос отдали 76 депутатов, "против" проголосовали 12 человек, еще 11 воздержались от голосования, девять не голосовали.

Напомним, ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом до 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест. Инициатива об изменениях была направлена ранее ГД в региональные заксобрания.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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