В Уфе открыли подземный переход от Монумента Дружбы до набережной реки Белой

В Уфе 24 ноября открыли подземный переход от Монумента Дружбы до набережной реки Белой. Об этом сообщил мэр города Сергей Греков в своих социальных сетях.
- "Пешеходный переход напрашивался давно. Здесь довольно плотный траффик движения и переходить улицу всегда было неудобно. Сейчас все по-другому, а главное - безопасно. Теперь пешеходы, велосипедисты и любители спорта могут переходить улицу по "подземке" без риска для жизни," - сообщил сити-менеджер.
Греков также подчеркнул, что от наличия нового перехода выиграют не только пешеходы, но и автомобилисты.
Строительство подземного перехода должно было начаться еще в 2019 году, но во время земляных работ на объекте были обнаружены останки древних животных и предметов быта. Археологические раскопки, по словам мэра города, затянули этот процесс.