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В Уфе открыли подземный переход от Монумента Дружбы до набережной реки Белой

24 ноября 2021, 15:39
Фото: 1mediainvest.ru
По словам мэра города, поземный переход облегчит жизнь пешеходам и автомобилистам. Теперь на Монументе Дружбы не будет работать светофор.

В Уфе 24 ноября открыли подземный переход от Монумента Дружбы до набережной реки Белой. Об этом сообщил мэр города Сергей Греков в своих социальных сетях.

- "Пешеходный переход напрашивался давно. Здесь довольно плотный траффик движения и переходить улицу всегда было неудобно. Сейчас все по-другому, а главное - безопасно. Теперь пешеходы, велосипедисты и любители спорта могут переходить улицу по "подземке" без риска для жизни," - сообщил сити-менеджер.

Греков также подчеркнул, что от наличия нового перехода выиграют не только пешеходы, но и автомобилисты.

Строительство подземного перехода должно было начаться еще в 2019 году, но во время земляных работ на объекте были обнаружены останки древних животных и предметов быта. Археологические раскопки, по словам мэра города, затянули этот процесс.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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