В Уфе открыли подземный переход от Монумента Дружбы до набережной реки Белой

- "Пешеходный переход напрашивался давно. Здесь довольно плотный траффик движения и переходить улицу всегда было неудобно. Сейчас все по-другому, а главное - безопасно. Теперь пешеходы, велосипедисты и любители спорта могут переходить улицу по "подземке" без риска для жизни," - сообщил сити-менеджер.