На трассе Уфа-Белорецк убрали туалет, а выгребную яму со всем содержимым оставили

Появление туалета на трассе по дороге в Белорецк было радостной новостью, однако большую часть времени он был закрыт, а с недавних пор и вовсе исчез, оставив за собой только воспоминания и открытую выгребную яму со всем содержимым, сообщает издание Proural.

Так, уличный туалет, на крыше которого были размещены солнечные батареи и который стал отрадой для путников, с наступлением холодов неожиданно исчез. Как отмечает издание Proural, туалет оставил после себя лишь воспоминания и открытую выгребную яму со всем содержимым. Очевидцы и неравнодушные жители возмущены: разве нельзя было прикрыть или дыру в земле, ведь по неосторожности туда может проводится турист по дороге на горнолыжку. Предположить какую гамму чувств и эмоций испытает человек несложно. Отметим, что несмотря на оснащение солнечными батареями и звание «супертуалета», он большую часть времени, по непонятным причинам, был закрыт.