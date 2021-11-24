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На трассе Уфа-Белорецк убрали туалет, а выгребную яму со всем содержимым оставили

24 ноября 2021, 05:29
Фото: proural.info
Появление туалета на трассе по дороге в Белорецк было радостной новостью, однако большую часть времени он был закрыт, а с недавних пор и вовсе исчез, оставив за собой только воспоминания и открытую выгребную яму со всем содержимым, сообщает издание Proural.

Так, уличный туалет, на крыше которого были размещены солнечные батареи и который стал отрадой для путников, с наступлением холодов неожиданно исчез. Как отмечает издание Proural, туалет оставил после себя лишь воспоминания и открытую выгребную яму со всем содержимым.

Очевидцы и неравнодушные жители возмущены: разве нельзя было прикрыть или дыру в земле, ведь по неосторожности туда может проводится турист по дороге на горнолыжку. Предположить какую гамму чувств и эмоций испытает человек несложно.

Отметим, что несмотря на оснащение солнечными батареями и звание «супертуалета», он большую часть времени, по непонятным причинам, был закрыт.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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