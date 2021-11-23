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В Башкирии планируют развивать сельский туризм

23 ноября 2021, 06:09
Фото: 1mediainvest.ru
В Башкирии планируют развивать туризм сельской местности в населенных пунктах, где проживает менее 30 тысяч человек. По словам Толкачева, это будет одно из самых приоритетных направлений туризма в регионе.

Законопроект по развитию сельского туризма планируют принять в третьем чтении на пленарном заседании 25 ноября.

По словам спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, закон будет дополнен понятием «сельский туризм». Это будет одно из приоритетных направлений развития туризма в Башкирии.

Сельский туризм в Российском законодательстве означает посещение сельской местности и городов с населением до 30 тысяч человек. Туристам будут предложены экскурсии и временное размещение.

Толкачев также подчеркнул, что по оценкам Всемирной организации по туризму, сельский туризм входит в число самых быстрорастущих отраслей мировой экономики.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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