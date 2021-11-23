В Башкирии планируют развивать сельский туризм

Законопроект по развитию сельского туризма планируют принять в третьем чтении на пленарном заседании 25 ноября.
По словам спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, закон будет дополнен понятием «сельский туризм». Это будет одно из приоритетных направлений развития туризма в Башкирии.
Сельский туризм в Российском законодательстве означает посещение сельской местности и городов с населением до 30 тысяч человек. Туристам будут предложены экскурсии и временное размещение.
Толкачев также подчеркнул, что по оценкам Всемирной организации по туризму, сельский туризм входит в число самых быстрорастущих отраслей мировой экономики.