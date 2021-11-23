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Мэр Уфы заявил об увольнении начальника МБУ за плохую уборку снега в Советском районе

23 ноября 2021, 05:27
Фото: 1mediainvest.ru
Сергей Греков оценил уборку снега в Советском районе «очень негативно», отметив, что в некоторых районах не вписываются в регламент уборки снега.

Мэр Уфы резко раскритиковал Советский район за плохую уборку снега.

— Очень негативно себя показал. Мы видим, в каком состоянии улицы Зорге, Карла Маркса, бульвар Ибрагимова. Мы сделали выводы, был уволен начальник Советского МБУ. Надеюсь, что до конца недели вся территория в ненадлежащем состоянии будет приведена в порядок.

Греков отметил, что помимо неубранного снега, в Советском районе не отсыпают улицы реагентом «Бионор».

Начальник УКХиБ Рустем Хамитов отметил, что коммунальщики перебросят силы на Советский район и помогут ему убрать улицы от снега.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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