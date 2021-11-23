Мэр Уфы заявил об увольнении начальника МБУ за плохую уборку снега в Советском районе

Мэр Уфы резко раскритиковал Советский район за плохую уборку снега.
— Очень негативно себя показал. Мы видим, в каком состоянии улицы Зорге, Карла Маркса, бульвар Ибрагимова. Мы сделали выводы, был уволен начальник Советского МБУ. Надеюсь, что до конца недели вся территория в ненадлежащем состоянии будет приведена в порядок.
Греков отметил, что помимо неубранного снега, в Советском районе не отсыпают улицы реагентом «Бионор».
Начальник УКХиБ Рустем Хамитов отметил, что коммунальщики перебросят силы на Советский район и помогут ему убрать улицы от снега.