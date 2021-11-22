Введут ли QR-коды в общественном транспорте Башкортостана после Татарстана

Однако есть основания предположить, что открытое сопротивление переходит в подпольное. Так, телеграм-канал Mash сообщает о том, что в Татарстане люди без QR-кодов объединились, чтобы подвозить друг друга на работу. Вместо того, чтобы выходить в открытое противостояние, которое обычно не приносит эффекта, как уже показали многочисленные петиции и даже обращения в суды, граждане без кодов скооперировались и организовали своё антитакси.