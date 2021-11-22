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Введут ли QR-коды в общественном транспорте Башкортостана после Татарстана

22 ноября 2021, 12:19
Фото: тг-канал Inkazan
22 ноября в Татарстане заработала система обязательных QR-кодов в общественном транспорте, которая в теории может заработать и в Башкирии. Рассказываем, насколько это возможно.

22 ноября в Татарстане начали действовать новые, пожалуй самые жесткие из ныне представленных в России коронавирусных ограничений. Речь идет о обязательных QR-кодах вакцинированных либо переболевших. Дело сделано, и по данным на 7.30 утра 22 ноября из Казанского метро были высажены более 500 пассажиров. Такую информацию официально сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Не обошлось и без достаточно жестких ситуаций. Так, пассажир автобуса в Казани брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктору, которая требовала предъявить QR-код. Были и те, кто отказывается считать требование черного квадрата законным требованием. По данным Inkazan, житель Казани не хотел показывать QR-код в трамвае, из салона не вышел, а вызвал полицию. Свои действия он аргументировал незаконными просьбами кондукторов. Из-за этого электротранспорт задержался на полчаса, о других последствиях этого случая не сообщается.

По большому счету все опасения, связанные с введением данной практики, оправдались, были в Казани и очереди, и скопление людей, когда так нужна социальная дистанция, сообщают коллеги из Inkazan и о перегибах проверок, когда высаживали из транспорта подростков, которым пока еще никто не ставит прививок от коронавируса. Однако заветную комбинацию точек на бумаге требуют.

Толпа, возмущение, желание проехать с документом о пройденном первом этапе вакцинации спровоцировали взлет цен на такси и значительно увеличившееся время ожидания машин. И это при том, что такси в Казани осталось единственным выходом для желающих быстро преодолевать расстояния, ведь горожан никуда, кроме такси, проехаться без QR-кода не пустят.

Как показывают истории коллег из соседней республики Татарстан, обязательные коды там действуют не номинально, а фактически и достаточно жестко. Хотя кому-то жесткость покажется спорным моментом, сообщается и то, что нарушителей не штрафуют — сотрудники контрольно-ревизионной службы лишь высаживают казанцев без необходимых документов из транспорта. Отмечается и то, что первый день нововведения обошелся без драк и громких скандалов, как правило, люди покидают транспорт без сопротивления.

Однако есть основания предположить, что открытое сопротивление переходит в подпольное. Так, телеграм-канал Mash сообщает о том, что в Татарстане люди без QR-кодов объединились, чтобы подвозить друг друга на работу. Вместо того, чтобы выходить в открытое противостояние, которое обычно не приносит эффекта, как уже показали многочисленные петиции и даже обращения в суды, граждане без кодов скооперировались и организовали своё антитакси.

Непривитые водители подвозят непривитых сограждан по делам, в основном — на работу. В мессенджерах появились соответствующие группы по обсуждению поездок.Mash

Что касается Башкирии, решение о введении обязательных QR-кодов в общественном транспорте повисло в воздухе. И, судя по всему, проявлять инициативу в Башкирии не планируют, опираясь на решения федерального центра. В пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова Mkset уже комментировали перспективу подобных ограничений и в Башкирии.

В случае принятия подобного решения на федеральном уровне и его распространения на всю страну, в республике будет проведена соответствующая работа.пресс-служба главы Башкирии

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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