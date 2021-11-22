Власти заявили о «просрочке» на столах у детей в школьных столовых в Башкирии

Сегодня, 22 ноября, премьер-министр Андрей Назаров высказался о недопустимости некачественного школьного питания в Башкирии.
Несмотря на то, что в школах создали информационную систему, которая позволяет родителям видеть в ежедневном режиме организацию питания, были выявлены факты нарушений. По словам премьер-министра региона, на стол детям иногда попадают просроченные продукты.
— Сейчас требуется более жесткий контроль начиная от глав администраций муниципалитетов и заканчивая директорами школ, — подчеркнул Назаров.
Чиновник также отметил, что качество питания в школах должно быть на очень высоком уровне.