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Власти заявили о «просрочке» на столах у детей в школьных столовых в Башкирии

22 ноября 2021, 07:33
Фото: соцсети
Премьер-министр рассказал о том, что для качественного школьного питания необходим жесткий контроль со стороны глав администраций и директоров школ.

Сегодня, 22 ноября, премьер-министр Андрей Назаров высказался о недопустимости некачественного школьного питания в Башкирии.

Несмотря на то, что в школах создали информационную систему, которая позволяет родителям видеть в ежедневном режиме организацию питания, были выявлены факты нарушений. По словам премьер-министра региона, на стол детям иногда попадают просроченные продукты.

— Сейчас требуется более жесткий контроль начиная от глав администраций муниципалитетов и заканчивая директорами школ, — подчеркнул Назаров.

Чиновник также отметил, что качество питания в школах должно быть на очень высоком уровне.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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