В Башкирии произошло тройное ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

Известно, что авария произошла накануне вечером в Стерлитамакском районе. Как сообщат пресс-служба ГИБДД Башкирии на 20 километре дороги Стерлитамак-Красноусольск произошло столкновение микроавтобуса Citroen со встречной Audi Q7, после чего «следовавшая в попутном направлении ВАЗ-2114 допускает столкновение с Audi».
Так, на момент ДТП салон микроавтобуса был пустым, а вот четыре пассажира внедорожника, среди которых двое детей, обратились за медпомощью. Уточняется, что после осмотра пострадавшие были отпущены домой.