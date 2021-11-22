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В Башкирии произошло тройное ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

22 ноября 2021, 06:15
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ
Авария произошла на трассе Стерлитамак — Красноусольск, в результате которой два взрослых и два ребенка обратились за медицинской помощью, сообщается в пресс-службе ГИБДД.

Известно, что авария произошла накануне вечером в Стерлитамакском районе. Как сообщат пресс-служба ГИБДД Башкирии на 20 километре дороги Стерлитамак-Красноусольск произошло столкновение микроавтобуса Citroen со встречной Audi Q7, после чего «следовавшая в попутном направлении ВАЗ-2114 допускает столкновение с Audi».

Так, на момент ДТП салон микроавтобуса был пустым, а вот четыре пассажира внедорожника, среди которых двое детей, обратились за медпомощью. Уточняется, что после осмотра пострадавшие были отпущены домой.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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