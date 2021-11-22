«Глухая стена»: В Башкирии семью погибшей от ковида врача ФСИН оставили без выплат

По их мнению, эпидемиолог указывает «возможным путем заражения» проезд на общественном транспорте и посещение автовокзалов, однако подобных ситуаций в период межвахтового отдыха, со слов матери, у погибшей не было. Близкие контакты погибшая имела лишь с членами семьи. Родственники уточняют, что до и во время тех двух недель, когда их родственница находилась дома, в семье никто не болел, и только после заражения женщины ковид был обнаружен у месячного ребенка, который находился в постоянном контакте с погибшей.