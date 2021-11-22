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Андрей Назаров предложил организовать для граждан экскурсии в ЦУР Башкирии

22 ноября 2021, 09:14
Фото: vk.com/tsur_bashkortostan
22 ноября премьер-министр Башкирии Андрей Назаров предложил открыть ЦУР для граждан, а также призвал коллег из районов Башкирии активно использовать его возможности, все это произошло на оперативке в правительстве.

После доклада Елены Прочаковской, начальника управления главы республики Башкортостан по социальным коммуникациям, о работе ЦУР Башкирии Андрей Назаров сделал очень важную ремарку. А именно предложил водить туда экскурсии.

– Есть ощущение, что наши граждане не до конца понимают важность и нужность центра управления республикой, для чего мы его сделали, какую роль он играет и какую пользу приносит нашему населению. По этому я предлагаю через некоторое время запустить экскурсии в ЦУР, для того, чтобы нашим гражданам показывать как он работает. Начнем со СМИ, потом какие-то категории граждан выберем, а потом уже раз в неделю будем всем желающим показывать, – заявил Андрей Назаров.

Это и продемонстрирует нашу открытость, но это конечно и даст нам возможность проинформировать наших граждан, чтобы они были нашими союзниками, а не были нашими оппонентами. А то я часто слышу “зачем”, “а что нет других вопросов”.Андрей Назаров

Также Назаров призвал коллег из районов Башкирии включиться в эту работу и по полной использовать ЦУР для своей непосредственной деятельности, так как такой информации как в ЦУРе не представлено ни в одном из ведомств и министерств региона.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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