Андрей Назаров предложил организовать для граждан экскурсии в ЦУР Башкирии

– Есть ощущение, что наши граждане не до конца понимают важность и нужность центра управления республикой, для чего мы его сделали, какую роль он играет и какую пользу приносит нашему населению. По этому я предлагаю через некоторое время запустить экскурсии в ЦУР, для того, чтобы нашим гражданам показывать как он работает. Начнем со СМИ, потом какие-то категории граждан выберем, а потом уже раз в неделю будем всем желающим показывать, – заявил Андрей Назаров.