Андрей Назаров предложил организовать для граждан экскурсии в ЦУР Башкирии

После доклада Елены Прочаковской, начальника управления главы республики Башкортостан по социальным коммуникациям, о работе ЦУР Башкирии Андрей Назаров сделал очень важную ремарку. А именно предложил водить туда экскурсии.
– Есть ощущение, что наши граждане не до конца понимают важность и нужность центра управления республикой, для чего мы его сделали, какую роль он играет и какую пользу приносит нашему населению. По этому я предлагаю через некоторое время запустить экскурсии в ЦУР, для того, чтобы нашим гражданам показывать как он работает. Начнем со СМИ, потом какие-то категории граждан выберем, а потом уже раз в неделю будем всем желающим показывать, – заявил Андрей Назаров.
Это и продемонстрирует нашу открытость, но это конечно и даст нам возможность проинформировать наших граждан, чтобы они были нашими союзниками, а не были нашими оппонентами. А то я часто слышу “зачем”, “а что нет других вопросов”.Андрей Назаров
Также Назаров призвал коллег из районов Башкирии включиться в эту работу и по полной использовать ЦУР для своей непосредственной деятельности, так как такой информации как в ЦУРе не представлено ни в одном из ведомств и министерств региона.