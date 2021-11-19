Приставы арестовали сперму быков и теперь будут продавать ее за миллионы

Известно, что предприятие ранее получало субсидию от местного Министерства Сельского Хозяйства, но позднее была отменена. Теперь организация должна вернуть полученные деньги. Поскольку у компании «Башкирское» не оказалось достаточной суммы для выплаты долга, было арестовано имущество — сперма племенных быков.