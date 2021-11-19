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Приставы арестовали сперму быков и теперь будут продавать ее за миллионы

19 ноября 2021, 12:09
Фото: 1mediainvest.ru
У компании «Башкирское» арестовали сперму быков. Теперь Росимущество выставило биологическую жидкость на торги более чем за 34 миллиона.

В Башкирии приставы арестовали около 300 тысяч доз спермы быков, которые ранее принадлежали компании «Башкирское».

Известно, что предприятие ранее получало субсидию от местного Министерства Сельского Хозяйства, но позднее была отменена. Теперь организация должна вернуть полученные деньги. Поскольку у компании «Башкирское» не оказалось достаточной суммы для выплаты долга, было арестовано имущество — сперма племенных быков.

Теперь биологическую жидкость будут продавать на торгах от лица республиканского управления Росимущества. Начальная сумма — более 34 миллионов рублей. Заявки ожидаются до 8 декабря.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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