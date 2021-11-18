В Уфимском планетарии рассказали об упавшем светящемся объекте

В Уфимском планетарии объяснили происхождение светящегося объекта, падение которого произошло вечером 17 ноября и было запечатлено камерами видеорегистраторов. Так, ученые предполагают, что «космический пришелец» на самом деле болид — очень яркий метеор — и принадлежит метеорному потоку Леониды.
— Закончился ли полет болида падением метеорита или этот космический пришелец сгорел в атмосфере, трудно сказать. Но скорее всего, судя по видео, он сгорел в атмосфере, — сообщили в планетарии.
Напомним, что в сети появилось множество видеозаписей, на которых жителям Нефтекамска, Ижевска, Перми, Казани и Йошкар-Олы удалось заснять падение космического объекта.