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В Уфимском планетарии рассказали об упавшем светящемся объекте

18 ноября 2021, 10:35
Фото: 1mediainvest.ru
Ученые причислили космического пришельца к метеорному потоку Леониды, который как раз проходил 17 ноября.

В Уфимском планетарии объяснили происхождение светящегося объекта, падение которого произошло вечером 17 ноября и было запечатлено камерами видеорегистраторов. Так, ученые предполагают, что «космический пришелец» на самом деле болид — очень яркий метеор — и принадлежит метеорному потоку Леониды.

— Закончился ли полет болида падением метеорита или этот космический пришелец сгорел в атмосфере, трудно сказать. Но скорее всего, судя по видео, он сгорел в атмосфере, — сообщили в планетарии.

Напомним, что в сети появилось множество видеозаписей, на которых жителям Нефтекамска, Ижевска, Перми, Казани и Йошкар-Олы удалось заснять падение космического объекта.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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