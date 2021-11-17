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Студенты из Башкирии в Казани отравились метанолом, спутав спирт с «незамерзайкой»

17 ноября 2021, 10:48
Фото: фото из соцсетей
15 ноября студенческая вечеринка закончилась госпитализацией из-за отравления метанолом, однако сегодня стало известно, что ребята попросту перепутали канистру с алкоголем с идентично выглядящей канистрой с незамерзайкой, которую хранил хозяин авто, сообщает пресс-служба татарстанского следкома.

Стало известно, что бутыль незамерзающей автомобильной жидкости того же объема, что и канистра с горячительным, студенты попросту перепутали. «Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили», – сообщили в следкоме Татарстана. Ошибка может стать роковой: за зрение ребят борются медики, а одна из девушек находится в коме.

Следователи в ходе осмотра изъяли бутылку «незамерзайки» и нашли в ней следы метанола. А в арендованом автомобиле правоохранители нашли контрафактный алкоголь, который и купили для праздника, однако метанола не нашли. Следствие уже опросило четверых казанцев, которые продали бутылку с алкоголем.

15 ноября студенты снимали коттедж в поселке Салмачи под казанью, где отмечали . день рождения одного из компании. 14 студентов употребляли спиртосодержащую жидкость, после чего им стало плохо, они были госпитализированы, а 20-летняя девушка и сейчас находится в коме, за ее жизнь борются врачи и не рискуют давать какие-либо прогнозы.

Алкоголь ребята приобрели у знакомого бутлегера, к которому не в первый раз обращались с целью приобрести диковинный алкоголь со вкусом ириски и другими экстравагантными вкусами. Теперь Ринат Х., который не имеет отношения к отравлению метанолом в любом случае будет объясняться с правоохранителями за бизнес на контрафактном, хоть и неопасном алкоголе

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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