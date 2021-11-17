Студенты из Башкирии в Казани отравились метанолом, спутав спирт с «незамерзайкой»

Стало известно, что бутыль незамерзающей автомобильной жидкости того же объема, что и канистра с горячительным, студенты попросту перепутали. «Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили», – сообщили в следкоме Татарстана. Ошибка может стать роковой: за зрение ребят борются медики, а одна из девушек находится в коме.
Следователи в ходе осмотра изъяли бутылку «незамерзайки» и нашли в ней следы метанола. А в арендованом автомобиле правоохранители нашли контрафактный алкоголь, который и купили для праздника, однако метанола не нашли. Следствие уже опросило четверых казанцев, которые продали бутылку с алкоголем.
15 ноября студенты снимали коттедж в поселке Салмачи под казанью, где отмечали . день рождения одного из компании. 14 студентов употребляли спиртосодержащую жидкость, после чего им стало плохо, они были госпитализированы, а 20-летняя девушка и сейчас находится в коме, за ее жизнь борются врачи и не рискуют давать какие-либо прогнозы.
Алкоголь ребята приобрели у знакомого бутлегера, к которому не в первый раз обращались с целью приобрести диковинный алкоголь со вкусом ириски и другими экстравагантными вкусами. Теперь Ринат Х., который не имеет отношения к отравлению метанолом в любом случае будет объясняться с правоохранителями за бизнес на контрафактном, хоть и неопасном алкоголе