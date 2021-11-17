Студенты из Башкирии в Казани отравились метанолом, спутав спирт с «незамерзайкой»

Стало известно, что бутыль незамерзающей автомобильной жидкости того же объема, что и канистра с горячительным, студенты попросту перепутали. «Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили», – сообщили в следкоме Татарстана. Ошибка может стать роковой: за зрение ребят борются медики, а одна из девушек находится в коме.