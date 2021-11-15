Среди погибших десантников во время учения в Белоруссии оказался уроженец Уфы

Стало известно, что один из погибших во время учений в Белоруссии десантников оказался 36-летний Руслан Смирнов — уроженец Уфы. Погибший служил по контракту в Воздушно-десантных войсках. Отмечается, что сами учения проводились для проверки боеготовности сил России и Белоруссии из-за военной активности у западной границы соседнего государства. По данным Министерства обороны России, в учениях принимало участие около 250 человек, также была задействована техника: самолеты Ил-76, вертолеты Военно-воздушных сил и войск Противовоздушной обороны страны. Между тем, трагедия произошла во время прыжка с парашютом 12 ноября.
Так, в ходе учения двое десантников, один из которых был Руслан Смирнов, совершали прыжок с парашютом на площадку в районе города Гродно, однако из-за сильного ветра десантники столкнулись и, по словам министерства, у «обоих парашютистов погасли купола». Отмечается, что Руслан Смирнов пытался воспользоваться запасным парашютом, что спасло бы не только его самого, но и второго парашютиста, однако парашютная система не раскрылась из-за недостаточной высоты. Десантники были госпитализированы, однако от полученных травм скончались, сообщает Ufa1.ru. Так, у 36-летнего Руслана Смирнова остались трое детей.
Как рассказали сослуживцы Смирнова, прыжок совершался с высоты около 100 метров и шансов при столкновении «на такой критически малой высоте» почти нет.
— Смирный заходил на точку, как положено, против ветра, установленным курсом. Контрактник, заходя с другой стороны, сделал встречный заход, то есть летел на него по ветру. Произошло столкновение, — приводит словам сослуживцев Ufa1.ru.
Известно, что прощание с Русланом Смирновым состоится 15 ноября в 12:00 в ритуальном комплексе «Поклон» по адресу проспект Мебельщиков, 3, село Михайловка. Хоронить мужчину будут в Чишминском районе, в деревне Аминево в 11 утра.
Редакция Mkset выражается соболезнования всем кто знал и любил Руслана Смирнова.