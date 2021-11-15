Среди погибших десантников во время учения в Белоруссии оказался уроженец Уфы

Так, в ходе учения двое десантников, один из которых был Руслан Смирнов, совершали прыжок с парашютом на площадку в районе города Гродно, однако из-за сильного ветра десантники столкнулись и, по словам министерства, у «обоих парашютистов погасли купола». Отмечается, что Руслан Смирнов пытался воспользоваться запасным парашютом, что спасло бы не только его самого, но и второго парашютиста, однако парашютная система не раскрылась из-за недостаточной высоты. Десантники были госпитализированы, однако от полученных травм скончались, сообщает Ufa1.ru. Так, у 36-летнего Руслана Смирнова остались трое детей.