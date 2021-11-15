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Хабиров заявил об остановке роста заболеваемости и уменьшении смертности от COVID-19

15 ноября 2021, 07:38
Фото: 1mediainvest
15 ноября на оперативке в правительстве Башкирии традиционно обсуждали ситуацию с эпидемиологической ситуацией, которую сегодня назвали стабилизирующейся.

Радий Хабиров, говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в республике.

Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился, где-то даже падает. Второе. Факт, что смертность уменьшилась.Радий Хабиров

В ответ главе республики министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил следующее, – У нас идет снижение летальности от коронавируса и от других показателей за текущую 41 неделю.

Сообщил Радий Хабиров и о том, что снижается нагрузка на коечный фонд, по его словам власти уже на 2 тысячи сократили коечный фонд инфекционных больниц в связи со стабилизацией ситуации.

5739 коек готовят к возвращению в обычный режим.Максим Забелин

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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