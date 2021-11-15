Хабиров заявил об остановке роста заболеваемости и уменьшении смертности от COVID-19

Радий Хабиров, говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в республике.
Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился, где-то даже падает. Второе. Факт, что смертность уменьшилась.Радий Хабиров
В ответ главе республики министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил следующее, – У нас идет снижение летальности от коронавируса и от других показателей за текущую 41 неделю.
Сообщил Радий Хабиров и о том, что снижается нагрузка на коечный фонд, по его словам власти уже на 2 тысячи сократили коечный фонд инфекционных больниц в связи со стабилизацией ситуации.
5739 коек готовят к возвращению в обычный режим.Максим Забелин