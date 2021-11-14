Уфимка лишилась двух миллионов рублей из-за телефонных мошенников

Жительница Уфы лишилась двух миллионов рублей, когда ей поступил звонок от телефонной мошенницы. О этом сообщило МВД Башкирии.
Уфимка обратилась в полицию с заявлением о том, что ей позвонили с неизвестного номера и женский голос представился сотрудником банка. Мошенница сообщила, что от имени потерпевшей якобы пытаются оформить кредит.
– Под предлогом отмены кредитной заявки, злоумышленница убедила потерпевшую перевести со своего банковского счета денежные средства – а это более 2 миллионов рублей – на указанный мошенниками счет, – сообщили в правоохранительных органах.
После перевода женщина позвонила по номеру, с которого звонила мошенница, но там больше не брали трубку. МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества.