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Уфимка лишилась двух миллионов рублей из-за телефонных мошенников

14 ноября 2021, 12:38
Фото: 1mediainvest.ru
42-летняя уфимка отправила 2 миллиона рублей неизвестной женщине, которая представилась сотрудником банка. По факту мошенничества заведено уголовное дело.

Жительница Уфы лишилась двух миллионов рублей, когда ей поступил звонок от телефонной мошенницы. О этом сообщило МВД Башкирии.

Уфимка обратилась в полицию с заявлением о том, что ей позвонили с неизвестного номера и женский голос представился сотрудником банка. Мошенница сообщила, что от имени потерпевшей якобы пытаются оформить кредит.

– Под предлогом отмены кредитной заявки, злоумышленница убедила потерпевшую перевести со своего банковского счета денежные средства – а это более 2 миллионов рублей – на указанный мошенниками счет, – сообщили в правоохранительных органах.

После перевода женщина позвонила по номеру, с которого звонила мошенница, но там больше не брали трубку. МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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