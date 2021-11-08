Водители «Башавтотранса» пожаловались на отсутствие зимней резины

Posted 8 ноября 2021, 05:19
Published 8 ноября 2021, 05:19
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Водители «Башавтотранса» заявили, что руководство отказывает им в покупке зимней резины. В частности, в своем обращении, которое было размещено на странице Радия Хабирова в социальных сетях, водители отметили, что автобусы междугородних маршрутов оснащены только летней резиной.
— В «Башавтотрансе» сложилась очень нехорошая ситуация. Пришла зима, а нам отказываются покупать зимнюю резину. Всё «Векторы» которые на междугородних маршрутах оснащены только летней резиной. Механики заставляют ставить старую и ее не на всё машины хватает. Ездим на свой страх и риск. Сегодня почти всё новые пазики Векторы на междугородних маршрутах вышли в рейсы на летней резине. На Фордах ещё более менее ставят зимнюю, — гласит сообщение от Джина Кувшина.
На обращение ответила пресс-секретарь «Башавтотранса» Ксения Кравченко и завила, что «факты, отраженные в сообщении по отсутствию зимних колёс, не подтверждаются». Объясняется это тем, что автоубс марки «Вектор-Некст» относится к категории M3 и согласно Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», не подлежит оснащению зимней резиной.
— Снаряжённая масса данного автобуса составляет — 6650 кг.Зимней и летней резины у автобусов марок НЕФАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ, Вектор Некст — нет, данный подвижной состав использует всесезонные шины. Зимняя резина на автобусы категории М1, марок Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter устанавливается в срок согласно правил, с октября, в зависимости от погодных условий, — пресс-служба «Башавтотранса».
Помимо этого, в жалобе говориться и о нехватке водителей.
— Водителей не хватает. Чтобы получить зарплату в 50 т. рублей водитель должен работать почти без выходных. Спасибо за ваши публикации.
Ответ от «Башавтотранса» поступил и по данной теме. В частности было отмечено, что заработная плата сотрудникам выплачивается «в соответствии с законодательством и положением об оплате труда», а график работы составлен «с учетом требований к режиму труда и отдыха водителей», а также «согласуются с каждым сотрудником».