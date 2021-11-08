Водители «Башавтотранса» пожаловались на отсутствие зимней резины

— В «Башавтотрансе» сложилась очень нехорошая ситуация. Пришла зима, а нам отказываются покупать зимнюю резину. Всё «Векторы» которые на междугородних маршрутах оснащены только летней резиной. Механики заставляют ставить старую и ее не на всё машины хватает. Ездим на свой страх и риск. Сегодня почти всё новые пазики Векторы на междугородних маршрутах вышли в рейсы на летней резине. На Фордах ещё более менее ставят зимнюю, — гласит сообщение от Джина Кувшина.