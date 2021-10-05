Власти Башкирии до 2026 года планируют отремонтировать более 300 школ

Ранее мы писали, что в Башкирии на ремонт школ в текущем годы было выделено 400 миллионов рублей, а всего в регионе каждая пятая школа нуждается в капитальном ремонте. Также глава республики, заявлял, что каждый год, в плоть до 2026 года, республика должна осуществить ремонт в 50-70 школах.