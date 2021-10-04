Власти Башкирии пообещали педагогам крупные выплаты ко Дню учителя

На оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что завтра, 5 октября, в России будет отмечаться День учителя. Так, по словам уже министра образования Айбулата Хажина, завтра предполагается вручение грантов главы республики в размере 600 тысяч рублей.